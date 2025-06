Disagi sulle strade dopo le frane. Cantieri aperti, i tempi dell’Anas

Il consigliere regionale e portavoce dell’opposizione Alessandro Capecchi ha ricevuto una nota tecnica dettagliata dal sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, onorevole Antonio Iannone, che ha sollecitato all’Anas la situazione della viabilità della Montagna Pistoiese, colpita da frane che hanno creato molti disagi. "Da tempo insieme agli esponenti locali di Fdi – scrive Capecchi – stiamo monitorando la situazione, prima con l’onorevole Bignami e ora con l’onorevole Iannone, viceministro al MIt. Il quadro è complesso, ma la questione è seguita dall’Anas e dal ministero con attenzione". Nel dettaglio le risposte dell’Anas.

Tempi di riapertura del tratto “La Lima”: la fine dei lavori, in somma urgenza, è stimata, salvo imprevisti, entro il mese di giugno 2025. Tempi di rimozione del senso unico alternato con tre semafori nel tratto che scende da Abetone a Pistoia: La Mora: l’intervento finanziato e realizzato è in corso di progettazione. Entro la fine di giugno 2025 si stima la possibile consegna del progetto. Seguirà l’avvio dell’iter approvativo paesaggistico. La Lima: intervento di somma urgenza, la fine lavori è stimata, salvo imprevisti, entro la prima metà di giugno 2025; Borghetto: ripristino del muro di sostegno crollato; la progettazione è in corso e l’avvio dei lavori è stimato entro il mese di luglio 2025.

Smottamento che invade la carreggiata a Borghetto (km 44+00 e km 44+400) rientra nell’intervento per Borghetto.

Ristrutturazione del Ponte Mellini di Pracchia: non è di competenza Anas perchè il ponte si trova su una strada provinciale.

Apertura della strada nel tratto verso Lucca: negli ultimi due mesi sono avvenute diverse frane che hanno costretto alla chiusura temporanea della strada: a novembre 2024 al km 67+800, nel marzo 2025 al km 65+500,69+500 e 69+800, tutte risolte con somma urgenza.

Permane uno smottamento al km 70+350 con senso unico alternato. L’intervento di messa in sicurezza è in progettazione. Consegna del progetto entro la fine di giugno 2025. Seguirà l’avvio dell’iter paesaggistico.

E’ attivo il cantiere delle difese spondali tra il km 40+000 e il km 47+000. Dal 19 maggio la strada è stata riaperta a senso unico alternato.

Statale 12: nel tratto verso Lucca, la campagna di sfalcio è iniziata. E’ stato completato il tratto dal km 25+788 (Lucca) al km 30+400 (Marlia). È stato effettuato il taglio erba anche sulla Statale 12-Variante di Ponte a Moriano dal km 0+000 (Marlia) al km 4+000 (Piaggione-Lucca). Nel corso dell’anno sono stati effettuati numerosi interventi di pulizia delle zanelle su tratti estesi della Statale 12.

Smottamento sotto Popiglio e sopra Tana Termini (km 66+800/km 66+900), la progettazione è conclusa e l’avvio dei lavori è stimata, salvo imprevisti, entro luglio 2025. Infine, per lo smottamento di 7 mesi fa a La Mora, Comune di San Marcello Piteglio, al km 73+900, la progettazione risulta in corso. I lavori saranno avviati, salvo imprevisti, entro luglio.

"Continueremo a monitorare la situazione e ringraziamo il sottosegretario Iannone per l’attenzione dimostrata per il nostro territorio – conclude Capecchi – . Ci auguriamo che non vi siano imprevisti e che si rispettino i tempi e che Anas controlli e sproni le aziende appaltatrici a svolgere i lavori nei tempi più stretti possibili e con una gestione intelligente dei cantieri".

