Tornare al silenzio e a se stessi grazie all’arte

"Il sentiero dell’anima" è il titolo di una collettiva di artisti di livello nazionale e internazionale che si aprirà alla villa Smilea di Montale sabato 7 giugno e resterà visitabile fino a domenica 15 di questo mese. L’esposizione, promossa dall’associazione "I Colori nel Silenzio", col patrocinio del Comune di Montale, presenta, nelle sale al primo piano della prestigiosa villa-castello montalese, pitture e sculture di otto diversi artisti che sono unite dall’unico filo conduttore della introspezione, dello sguardo rivolto verso l’interiorità. Gli artisti sono Monica Bessi, Giorgio Butini, Fabio Carmignani, Matteo Gori, Chiara Lunardi, Salvatore Magazzini, Veronica Marini e Barbara Pratesi. Ciascuno di loro espone cinque opere, un numero cospicuo per una collettiva e infatti una delle caratteristiche della mostra è proprio quella di offrire a ogni autore uno spazio proprio come se fosse una piccola personale inserita in un viaggio espositivo comune. Quattro sono le sale e in ognuna sono presentate le opere di due artisti.

Il vernissage di sabato 7 giugno prevede, oltre ai saluti dell’assessore alla cultura del Comune di Montale Francesco Barontini, l’intervento del critico d’arte Claudio Roghi, alias Utodatodi, che nel catalogo presenta la mostra come: "Un invito al ritorno, al silenzio, alla verità interiore, a rallentare il passo, a lasciare fuori il rumore, le distrazioni, le maschere. A spogliarsi di tutto ciò che è superfluo, per tornare a ciò che è essenziale. È un invito a camminare a piedi nudi nella propria interiorità, in un tempo in cui l’anima sembra aver perso il diritto di cittadinanza".

La mostra è una delle iniziative dell’associazione di promozione sociale "I colori del silenzio" che ha lo scopo di fare dell’arte in ogni sua forma un grande mezzo di aiuto per la qualità della vita di tutti, ma in particolare per chi soffre. "L’obiettivo dell’associazione – dice la presidente Barbara Pratesi – è portare il colore e il calore nella vita e nelle case di chi convive con la malattia". L’associazione organizza non solo eventi culturali, ma anche sportivi e ricreativi con l’intento di portare un sostegno economico "a quelle famiglie che sono costrette a lasciare l’arte in secondo piano".

La mostra "il sentiero dell’anima" alla villa Smilea sarà aperta, oltre che sabato 7 giugno dalle ore 17, anche domenica 8 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30, sabato 14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30, domenica 15 giugno, giorno di finissage, dalle 17 alle 19,30. Negli altri giorni, dal lunedì al venerdì, apertura nell’orario della biblioteca (dalle 9 alle 18 tranne il martedì dalle 9 alle 13). Per informazioni sulle visite alla mostra ci si può rivolgere all’ufficio cultura del Comune di Montale (0573952234) o alla biblioteca comunale Michele Fiesoli (0573952250).

Giacomo Bini