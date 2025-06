C’era una volta...un sogno sulle punte e non

Spettacolo finale dell’anno accademico 2024-2025 stasera, venerdì 6 giugno alle 21, al Teatro Manzoni per le classi di danza classica e contemporanea della Scuola di Musica e Danza Mabellini, di Fondazione Teatri di Pistoia e diretta da Massimo Caselli. Le coreografie sono create dalle docenti Eleonora Senesi ed Elena Bruni. La serata è arricchita dalla presenza della musica dal vivo con il coinvolgimento delle classi di canto lirico e cameristico e di violino della Scuola, sotto la guida delle docenti Elena Bartolozzi e Teresa Dereviziis. Al pianoforte, Samuele Drovandi. Molto ricco il programma della serata (che include anche scene dai balletti "Coppelia", "La Bayadère" e "Lo Schiaccianoci" sulle note di Delibes, Minkus, Cajkovskij), ma anche brani su musiche di Allevi, Morricone (con il suo "C’era una volta il West"), Debussy, Tiersen, Nyman, J. Strauss, T. Swift, Rosé e Bruno Mars, Madonna, A. Kenny, I. Spagna, Luca Velletri e Daniele Vit. Sul palco, un folto ensemble di allieve e allievi, qui riportati in ordine alfabetico: Alice Romiti, Giulia Balletta, Elisa Balletta, Adele Beatrice, Gianluca Bini, Vittoria Boschi, Sonia Carella, Marta Corsini, Virginia D’Ulivo, Benedetta Fiumi, Amelia Ghinea, Ginevra Gioffredi, Elektra Laine Gori, Ilaria Gori, Eva Iannibelli, Ludovica Mariani, Maria Gioia Mascelloni, Nora Mei Cecchi, Marta Moni, Gabriela Montero Martinez, Bianca Moriconi, Dora Orlandini, Sofia Elena Pellegrini, Maria Luna Catherine Petrelli, Viola Pieri, Gabriele Rendola, Lucrezia Tognoni, Lavinia Tredici, Virginia Tuci, Sofia Turchi, Giulia Turi, Madison Violi. Partecipano anche Anita Stec (voce) e Alice Silvestro (violino). Un ringraziamento viene rivolto dall’organizzazione anche alle assistenti Giulia Ottanelli, Rebecca Doroni, Marta Doroni. Biglietti in vendita alla Biglietteria del Manzoni (0573.991609/27112), su www.bigliettoveloce.it e stasera un’ora prima dell’inizio.