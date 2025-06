Omicida e padre di famiglia. La vita segreta di Vasile nascondeva l’inferno

La mattina portava i bambini a scuola mano nella mano con la moglie. E secondo le testimonianze lo avrebbe fatto anche nel giorno del fermo, avvenuto 2 settimane dopo aver ucciso la escort Denisa Paun. Ieri mattina invece non c’era nessuno nell’abitazione di Monsummano Terme dove l’assassino reo confesso Vasile Frumuzache viveva con la famiglia e dove è stato arrestato dai carabinieri, mentre pare che la moglie e i figli di 4 e 5 anni siano stati al momento allontanati e messi in una struttura, anche per proteggerli dal clamore della notizia. Originario della Romania, Vasile si era trasferito a Monsummano, dove vi è una nutrita comunità di suoi connazionali e altri provenienti dell’est Europa, nel 2023, da Trapani, dove già aveva incontrato quella che poi è diventata l’attuale moglie. Ritratto come una persona riservata, con qualche conoscenza in città ma poca o almeno non rilevata vita sociale, anche al circolo di Bizzarrino, la località vicina al casa dove lui e la famiglia abitavano nel casolare in affitto, sostengono di averlo visto rare volte. Lavorava come guardia giurata per una nota società di Pistoia dove al momento i colleghi e la direzione si sono chiusi in uno stretto riserbo, prendendo le distanze, scioccati, da quanto appreso sul loro vigilante.

Dopo il rocambolesco arresto di mercoledì sera, per il quale è stata chiusa una porzione della strada che porta al vecchio casolare di campagna dove Frumuzache abitava e in cui non sono mancati, secondo le testimonianze dei residenti spaventati, colpi di arma da fuoco prima delle manette, ieri mattina la zona è stata presa d’assalto da giornalisti e dirette televisive, mentre la scientifica era impegnata con i carabinieri di Monsummano a fare i rilievi del caso e ad apporre i sigilli alla porta dell’abitazione. Intanto le domande sulla personalità di Vasile Frumuzache aumentano, insieme al sospetto che si tratti di un serial killer.

Desta molta preoccupazione infatti anche il suo profilo social su Facebook, condiviso con la moglie Luizsa: nella parte pubblica del profilo, quella visibile a tutti, ci sono solo fotografie di loro due insieme, insieme con i bambini, a Natale, al mare. Nessuna foto singola, solo foto di coppia o di famiglia e frasi sull’amore e la gelosia, finché un particolare non lascia perplessi. In un post del 2018, una foto che sembrava quasi profetica: il volto inquietante dell’attore Samuel L. Jackson nei panni di un sicario nel film di Quentin Tarantino "Pulp fiction" e la scritta "Quando entra su whatsapp e non visualizza la tua chat e inizi a pianificare un omicidio".