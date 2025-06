Incidente, coinvolto pullman con 56 persone: maxi emergenza, varie ambulanze in soccorso

Cortona (Arezzo), 6 giugno 2025 – Paura sul raccordo autostradale Perugia Bettolle: un pullman con 56 persone a bordo è rimasto coinvolto in un incidente. E’ scattata quindi la maxi emergenza del 118 di Arezzo. Che ha inviato sul posto la task force che si attiva in questi casi. In particolare sono intervenute due ambulanze infermierizzate, una ambulanza con soccorritori, una ambulanza infermierizzata da Perugia, una automedica. In base a quanto appreso, tutti i passeggeri sono di origine filippina. L’incidente è avvenuto in località Pietraia, in direzione Siena nel comune di Cortona, e non ha coinvolto altri veicoli. Quattro i feriti, uno dei quali in codice rosso, tre in giallo. Per cause da chiarire il pullman sarebbe sbandato riportando danni alla fiancata destra.

E’ intervenuto anche l’elicottero Pegaso. In tutto due i medici sul luogo dell’incidente e sei infermieri. Per la messa in sicurezza del mezzo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per stabilire la dinamica le forze dell’ordine. Inoltre, la Protezione Civile ha dato supporto alle persone che non sono rimaste ferite ma che erano comprensibilmente sotto choc.

La corsia è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. Per questo ci sono stati problemi e rallentamenti per quanto riguarda il traffico.