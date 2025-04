Incidente sull’A1: sette feriti nello scontro tra un pullman, un minivan e due auto

Arezzo, 28 aprile 2025 – Sette persone sono rimaste ferite (tutte portati al pronto soccorso in codice 2) in un incidente al chilometro 328 (direzione Nord) dell’A1 che ha coinvolto un pullman, un minivan e due auto. Sul posto sono intervenute ambulanze della Misericordia di San Giovanni Valdarno, della Croce Bianca, un’infermierizzata di Figline Valdarno e forze dell’ordine.

Come detto, ci sono sette feriti: quattro uomini (di 52, 35, 30 e 32 anni), trasportati in codice 2 al pronto soccorso della Gruccia, e 3 uomini (di 44, 33 e 35 anni) in codice 2 al pronto soccorso di Ponte a Niccheri.