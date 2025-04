Firenze, un morto e un ferito nell’incidente in A11. Tratto chiuso a lungo

Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nel tratto fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo. Il 118 ha segnalato una persona deceduta. Si tratta di un 29enne di origine straniera, mentre un trentenne è stato trasferito al pronto soccorso in codice verde. Lo scontro ha coinvolto una moto e un’auto, come ha segnalato la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze. Immediato l’intervento del 118, della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Con loro anche il personale di Autostrade.

La webcam Autostrade all'altezza dell'incidente. Sullo sfondo, i lampeggianti blu. Il traffico sull'A11 è bloccato in entrata verso Firenze. Si scorre invece regolarmente in uscita (Webcam Autostrade)

La persona deceduta è quella che si trovava in sella alla due ruote e che in base ad una primissima ipotesi avrebbe tamponato il mezzo che lo precedeva. Inutili i soccorsi: è morto sul colpo.

Il luogo dell'incidente (Fotocronache Germogli)

La gravità della situazione ha costretto le autorità a chiudere il tratto al traffico per almeno un paio d’ore, dalle 20,30 alle 22,30 e oltre. Molti disagi per gli automobilisti. Si sono formate lunghe code. Per i veicoli che arrivavano a Firenze da Bologna l’uscita consigliata era quella di Calenzano. Mentre per chi proveniva da Roma l’uscita consigliata era quella di Scandicci.

Nessuna ripercussione, invece, per il traffico in uscita da Firenze.