All’Expo di Osaka UniFi protagonista con medicina di precisione, robotica e benessere sociale

Firenze, luglio 2025 – La ricerca scientifica toscana approda in Giappone, portando con sé innovazione tecnologica, salute e arte. Il 17 e 18 luglio, all’interno del Padiglione Italia dell’Expo di Osaka, sarà presentato T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany. Innovating for Saving, Empowering, and Connecting Lives, progetto internazionale guidato dall’Università di Firenze e dedicato all’eccellenza nel campo delle Scienze della Vita.

Coordinato da Unifi, T-POWER coinvolge un’ampia rete di istituzioni d’eccellenza: gli atenei di Pisa, Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO).

Il progetto nasce ispirandosi al Tuscany Health Ecosystem (THE), uno degli ecosistemi dell’innovazione finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), considerato a livello nazionale un modello virtuoso di integrazione tra università, centri di ricerca, aziende, sistema sanitario e comunità. Al centro dell’iniziativa, tecnologie biomediche all’avanguardia, soluzioni di robotica e assistenza personalizzata, progetti per il benessere sociale e l’inclusione, tutti finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere la salute pubblica in chiave sostenibile.

Durante le due giornate, il Padiglione Italia ospiterà una videoinstallazione permanente, curata dall’Università di Firenze, che racconterà il modello toscano delle Life Sciences in dialogo con le tre parole chiave dell’Expo di Osaka: saving lives, empowering lives e connecting lives. Il video mescolerà innovazione scientifica e bellezza artistica, mostrando il legame profondo tra territorio, sapere e benessere.

I visitatori potranno osservare prototipi innovativi e assistere a dimostrazioni pratiche, grazie all’allestimento coordinato dall’Università di Pisa. Le tecnologie esposte, sviluppate nell’ambito del progetto THE, riguardano la diagnostica di precisione, la medicina personalizzata, la robotica medica e le soluzioni per una vita attiva e autonoma.

Nel pomeriggio, spazio a incontri e workshop tematici organizzati dal CNR di Pisa, con focus su oncologia, neuroscienze, radioterapia avanzata, invecchiamento attivo e medicina di precisione. Saranno momenti di confronto scientifico internazionale e occasioni per sviluppare partnership con università, centri di ricerca e imprese giapponesi, consolidando il dialogo tra Toscana e Giappone nel campo della scienza e dell’innovazione. Con T-POWER, l’Italia e in particolare la Toscana si presentano all’Expo 2025 non solo come culla di cultura e arte, ma anche come attori protagonisti nella ricerca biomedica e nella sfida per la salute globale.