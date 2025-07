Cavallo in trappola dentro una struttura di ferro. Liberato dai vigili del fuoco

Firenze, 12 luglio 2025 – Un cavallo è rimasto bloccato all’interno di una struttura di ferro in una proprietà privata in via Volterrana, alle porte di Firenze. Nella mattinata di oggi, 12 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti e hanno atteso l’arrivo del veterinario che ha addormentato il cavallo. I pompieri hanno poi tagliato con una mototroncatrice alcune barre di ferro dove il quadrupede si era incastrato.

Alcune assi di legno, per cause ignote, sono scivolate trasformando la struttura in una sorta di trappole. Al termine dei tagli e con la rimozione dei ferri l’animale è stato liberato e riposizionato per poi essere risvegliato e rimesso in piedi. L’intervento è durato poco più di 3 ore, dalle 9.30 alle 13.