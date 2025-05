Lupo salvato dalle acque del Rovigo. “Era senza forze”

Marradi (Firenze), 2 maggio 2025 – Salvataggio in extremis dei vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Marradi, che nel pomeriggio del primo maggio sono intervenuti per soccorrere un esemplare di lupo nel torrente Rovigo. Proprio in questo corso d’acqua, dopo l’alluvione di marzo, la forza idraulica ha riportato in superficie una discarica degli Anni 70.

Il recupero dell’animale è avvenuto nel comune di Palazzuolo sul Senio in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove appunto passa il torrente. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, l’esemplare al momento del soccorso era senza forze “probabilmente intossicato dopo aver ingerito del materiale”, fanno sapere.

I vigili del fuoco, nel delicato intervento, hanno raccolto il lupo adagiandolo in una cassa adibita appositamente per il trasporto che è stata poi portata a mano fino al mezzo fuoristrada. Il lupo è stato quindi affidato al personale dell’Asl veterinaria per le cure e gli accertamenti del caso, dai quali dovrebbero emergere risposte più chiare sulle cause del grave stato di saluto dell’animale.