Nubifragio in Toscana, salvati 40 animali dai volontari della Lav: a rischio vita per l’alluvione

Firenze, 15 marzo 2025 – Tanti gli animali coinvolti nell’alluvione che ha colpito la Toscana nella giornata del 14 marzo. Per prestare soccorso a tutti quegli animali che rischiano la vita a causa del maltempo, l’unità di emergenza Lav da ieri è al lavoro per salvare vite grazie alla tempestiva operatività degli attivisti di Prato e Firenze.

L’Unità, con il supporto delle due sedi locali, che è intervenuta ha avviato le pratiche di mappatura per intervenire a supporto delle famiglie e delle realtà con animali, e ha già portato in salvo oltre 40 animali in 24 ore tra cani, gatti, pecore, agnelli, polli, anatre.

E si è messa anche a disposizione di protezione civile regionale e comunale, corpo forestale toscano, vigili del fuoco e carabinieri. È presente l’ambulanza veterinaria Lav prontamente rifornita di materiale sanitario-veterinario. “Queste emergenze colpiscono principalmente tutti quegli animali che vivono in rifugi, allevamenti, canili e gattili, ma coinvolgono anche gli animali selvatici, che non sempre riescono a mettersi in salvo da intemperie così violente. Inoltre, il nostro pensiero va a tutti quegli animali tenuti a catena o rimasti all’interno di stalle, case, o garage” afferma Beatrice Rezzaghi, responsabile Unità di Emergenza Lav. “Mettiamo a disposizione della collettività la nostra elevata esperienza ad intervenire in situazioni di emergenza e calamità per salvare quanti più animali possibile, noi come sempre ce la metteremo tutta” ha concluso Rezzaghi.

Al momento sono stati portati in salvo dall’Unità di emergenza LAV 9 pecore e due agnellini, 6 cani ed è stata allestita una struttura di accoglienza in emergenza per dare riparo ai 30 anima del rifugio Ohana di Empoli evacuati ieri dall’Unità di Emergenza Lav: la collina su cui si erge è franata e la struttura è circondata dal terreno smottato. In caso di necessità o segnalazioni su Prato, Firenze ed Empoli è possibile contattare l’Unità di emergenza Lav al 320 479 2598.