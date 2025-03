Empoli, l’Orme strappa e invade la frazione di Ponzano. Strade allagate e persone isolate. La situazione in città

Empoli, 15 marzo 2025 – La frazione di Ponzano, una delle zone residenziali più importanti e popolose di Empoli, è sott’acqua. Colpa di una falla che si è aperta nel primo pomeriggio di ieri lungo il corso del torrente Orme, un buco generato dalla furia della piena che ha messo letteralmente in ginocchio un intero quartiere. Perché l’acqua, anziché proseguire la sua corsa verso l’Arno, ha improvvisamente deviato per le vie del paese, invadendole e allagandole.

Il risultato è stato un pomeriggio e una nottata di passione per le migliaia di persone che vivono nella zona. Via Ponzano è diventata un fiume, ma i problemi si sono registrati anche in via Capoquadri e nelle strade limitrofe, con garage e piani terra completamente invasi dall’acqua e dal fango. La situazione, nella mattinata di oggi 15 marzo, non è ancora del tutto risolta. I sottopassi sono chiusi, le strade impraticabili e migliaia di persone risultano ancora isolate.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco, Alessio Mantellassi. Lo strappo che l’Orme ha provocato sull’argine è stato riparato da un intervento del consorzio di bonifica, ma l’acqua è ancora per le strade. “E’ necessario che l’Arno si abbassi e ci consenta di aprire le cateratte, in questo modo potremo farla defluire”. Per tutta la notte hanno lavorato le idrovore, ma non è servito a nulla.

Situazione migliore negli altri quartieri della città. “Alla Tinaia – scrive Mantellassi su Fcabeook – il Genio Civile può attivare l’insenatura sulla strada senza isolare il paese. È in corso un intervento di pompaggio del fosso di via Pian della Tinaia e abbiamo finito un intervento sull’incrocio con via Arnovecchio. Così quella via è usabile in sicurezza dai residenti di Tinaia. Adesso stiamo triplicando il pompaggio dal Rio di Bonistallo,con cateratta chiusa, direttamente in Arno. Questo serve a provare ad alleggerire Santa Maria e soprattutto proteggere l’Ospedale”. A tal proposito, pare scongiurato il rischio di dover trasferire i pazienti.

“L’allagamento sulla 429 vecchia a Sant’Andrea è risolto e il rio di Brusciana sta lievemente calando. La manovra sul centro storico sta reggendo e non ci sono allagamenti", conclude Mantellassi. Nel frattempo anche i ponti sull’Arno sono stati riaperti.