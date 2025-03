L’Arno fa paura. Empoli, frazioni allagate e ospedale in allerta. Mici salvati al gattile

Empoli, 15 marzo 2025 – “Una situazione del genere è peggiore anche al 2019. Siamo in una fase delle più dure della nostra storia recente, è un momento particolarmente duro”. Non ha usato mezzi termini il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, per descrivere la giornata di ieri da bollino rosso. Iniziata con un’allerta arancione si è trasformata in allerta rossa con pioggia incessante, allagamenti ovunque e il fiume Arno sorvegliato speciale. Con la portata a Empoli di 2000 metri cubi al secondo, in serata è stato decisa la chiusura dei ponti sull’Arno assieme ai sindaci dei comuni interessati e chiesto alla popolazione di non sostare nei piani interrati e seminterrati delle abitazioni e nei piani terra. La Protezione civile di Empoli avvisava casa per casa la popolazione nelle aree più a rischio allagamenti.

Le criticità si sono registrate fin dal mattino. Una delle prime segnalazioni è arrivata dalla frazione di Martignana. Lungo il torrente Orme, diventato improvvisamente fiume in piena, un’auto era rimasta intrappolata. L’automobilista che era all’interno del mezzo per fortuna si era messo in salvo prima che l’acqua salisse di livello. Un’altra situazione molto complicata è stata (ed è) quella del gattile di Empoli dove le volontarie per tutto il giorno hanno lavorato per mettere in salvo gli animali che per patologie o altri problemi devono stare sotto osservazione e quindi non sono liberi. “Gli altri sicuramente troveranno il modo di ripararsi o di salire su tetti e alberi, ma per loro servirebbe qualcuno disponibile ad accoglierli qualche giorno – spiegano le volontarie –. Se ci fosse qualcuno che si rende disponibile chiediamo di mandare un messaggio whatsapp al 338 3244769”. Anche l’ospedale San Giuseppe si è messo in allerta pianificando spostamenti delle attività dal piano terra ad altri piani.

Tra le aree più colpite dal maltempo anche il quartiere di Ponzano con parcheggi e strade sommerse. Garage e scantinati sott’acqua anche a Cortenuova e Carraia. La strada statale 67 “Tosco Romagnola” è stata chiusa a Empoli (km 46) a causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria. Le frazioni di Fontanella e Sant’Andrea fin dal mattino ci sono stati allagamenti in strada e nelle abitazioni, con l’acqua che in alcune zone ha raggiunto decine di centimetri. Secondo le testimonianze dei residenti i fossi non sarebbero più riusciti a ricevere e i pozzetti hanno iniziato a buttare acqua, creando danni e disagi.

A causa dell’allerta rossa diramata dalla Protezione civile si sono verificati disagi anche nel servizio per la gestione e raccolta rifiuti impedendo il ritiro e lo spazzamento nelle zone più colpite. Per tutelare la sicurezza di cittadini e operatori, sono stati chiusi in via precauzionale gli ecocentri di Empoli in via del Castelluccio e di Vinci in via Provinciale di Mercatale. Inoltre, sono stati temporaneamente chiusi gli sportelli di Castelfiorentino e Empoli. A scopo preventivo oggi resteranno chiusi gli sportelli delle sedi di Cerreto Guidi, Empoli Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. L’azienda è pronta a intervenire in supporto alle attività di rimozione dei rifiuti, di pulizia strade e di ritiro degli ingombranti che si accumuleranno nel corso dei prossimi giorni.

Irene Puccioni