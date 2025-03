Maltempo in Toscana, è allerta arancione: scuole chiuse, ansia per i fiumi. Diretta

06:05

Fiumi osservati speciali

Sono molti i fiumi sotto osservazione in questo venerdì di allerta arancione. A cominciare dall'Arno in tutto il suo percorso dalla provincia di Arezzo a quella di Firenze fino a quella di Pisa. Sotto stretta osservazione anche il Serchio in provincia di Lucca, mentre sempre per quanto riguarda Firenze occhi puntati sul Mugnone, il fiume che scorre in parte anche dentro la città.