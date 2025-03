Rfi: “Linee sospese e servizi ferroviari ridotti sabato 15 marzo”. Ecco dove

Firenze, 14 marzo 2025 – A seguito dei danni subiti dall’infrastruttura ferroviaria per il maltempo che sta interessando in queste ore la Toscana, Rif fa sapere che rimarranno chiuse anche per la giornata di domani, sabato 15 marzo, le linee Firenze-Borgo S. Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve e la Borgo S. Lorenzo-Marradi-Faenza.

“In considerazione dell’allerta meteo emessa, le linee Firenze–Arezzo, Firenze–Pistoia, Firenze–Pisa–Livorno e Lucca-Pisa subiranno una riduzione dei servizi. Essendo difficoltosa anche la viabilità stradale a causa dei danni subiti – si legge nella nota – non sarà possibile prevedere servizi sostitutivi con bus”.

“Inoltre, a seconda dell’evolversi della situazione meteo, potrebbero verificarsi riprogrammazioni anche per altre linee regionali. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – prosegue il testo – stanno eseguendo in queste ore una approfondita verifica dei danni per l'organizzazione dei necessari interventi di ripristino, la cui durata è tuttora in fase di valutazione”.