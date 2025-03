Maltempo, traffico in tilt su strade e autostrade: 10 km di coda sulla A1. Disagi anche per i treni

Firenze, 14 marzo 2025 – Il forte maltempo che si sta abbattendo sulla Toscana ha anche gravi ripercussioni sulla viabilità. La raccomandazione delle autorità è di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Sulla autostrada A1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e il bivio per la Direttissima verso Bologna, ci sono 9 chilometri di coda in aumento, per allagamenti a seguito delle forti piogge.

Il traffico in tilt sull'Autostrada A1 nel nodo fiorentino, all'altezza dell'uscita di Firenze Scandicci

Il traffico di conseguenza è fortemente rallentato sulla A11 Firenze-Pisa nord tra Prato Est e il bivio con la A1 verso Firenze. Sempre a Prato Est traffico in tilt al casello tra cosa e strade allagate.

Inoltre è chiusa la stazione di Calenzano in uscita per chi proviene da Bologna.

Per le lunghe percorrenze il consiglio è di seguire le indicazioni A11 Firenze-Pisa nord, A12 Genova-Rosignano e A15 Parma-La Spezia.

Traffico intenso anche in uscita da Firenze. Allagamenti e rallentamenti verso Firenze già da Prato Ovest. In crisi anche la viabilità ordinaria da Prato a Firenze: sia la Perfetti Ricasoli che via Firenze lungo l’asse Prato-Calenzano-Sesto Fiorentino sono intasate.

E’ stata disposta la chiusura del ramo di allacciamento (R42) tra Scandicci e la FI-PI-LI verso la FI-PI-LI. Per le lunghe percorrenze provenienti da Roma e dirette verso Bologna, si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa nord, successivamente la A12 Genova-Sestri Levante ed infine la A15 Parma-La Spezia.

In Mugello viabilità soggetta a criticità. Sp 41 chiusa a Vicchio. Allagata Sp 551 a Borgo Lorenzo. Problemi sulla Sr 302: svariate frane fin oltre il Passo della Colla. A Vaglia esondata la Carza. In Chianti autostrada chiusa in direzione Firenze. A San Casciano molti alberi caduti.

A Lastra a Signa chiusa per frana la SS 67 Tosco Romagnola fra la Lisca e Brucianesi.

Ferrovie

Per quanto riguarda i treni, la circolazione è sospesa tra Faenza e Marradi. Attive corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

La circolazione permane sospesa tra San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo per condizioni meteo critiche. Attive corse con bus.

Treni cancellati:

Treno 18834 (MONTEVARCHI-PISTOIA) cancellato da PRATO a PISTOIA, Treno 18675 (PISTOIA-FIRENZE) cancellato da PRATO a PISTOIA Treno 4101 (FIRENZE-ORTE) cancellato da CHIUSI a ORTE Treno 18720 (ORTE-TERONTOLA) cancellato da ORTE a CHIUSI Treno 18835 (FIRENZE CM-MONTEVARCHI )cancellato Treno 18842 (MONTEVARCHI-PISTOIA) cancellato da MONTEVARCHI a FIRENZE CM. Treno 18908 (BORGO SL-FIRENZE) cancellato.