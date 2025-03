Esonda il Rimaggio a Sesto Fiorentino, il centro è sott’acqua, “Spostarsi ai piani alti”

Sesto Fiorentino, 14 marzo 2025 – Esonda il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino. E’ paura nel centro della città per l’acqua che ha invaso le strade. Accade dopo le dieci. Il torrente diventa fiume impetuoso e abbatte un muro. Poi, in piazza del Mercato, esonda con tutta la sua forza. L’acqua si riversa in tutto il centro. Completamente allagate anche la zona sotto Querceto, via Scarpettini, via del Biancospino e strade limitrofe. Gravi problematiche anche in via di Calenzano, completamente sott’acqua, viale Pratese, via del Cuoco, via degli Olivi, via Pisa e via Gramsci.

Paura tra la gente in una giornata in cui le scuole restano chiuse proprio a causa dell’allerta. Che diventa rossa a partire da mezzogiorno su tutta la provincia di Firenze. “Spostarsi ai piani alti”, è il messaggio che arriva dal Comune. “Non uscite di casa e non mettersi alla guida”, dice ancora l’amministrazione.

Paura tra i cittadini, che vedono le strade diventare fiumi di fango. Non si segnalano feriti o dispersi, mentre si contano già danni gravi in città, con l’allagamento dei piani bassi delle case, degli scantinati, dei negozi.