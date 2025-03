Forte temporale su Firenze, frane e strade sott’acqua. L’Arno fa paura

Firenze, 14 marzo 2025 – Criticità dovute al maltempo si stanno verificando in queste ore nel territorio della città metropolitana di Firenze.

La portata dell'Arno in città è importante ma è 500 metri cubi al secondo, all'interno dei livelli di riferimento. Il livello è in aumento in quanto è stato liberato spazio al Bilancino in modo che possa contenere ancora acqua delle prossime precipitazioni previste per domani. Lo ha comunicato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che invita "tutti alla massima attenzione e responsabilità, il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità".

Allagamenti nella zona sud della città, a Rovezzano, Ponte a Ema e a Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, dovuti al reticolo minore e sistema fognario, frane e caduta alberi.

Le criticità principali sono la chiusura della strada provinciale 41 in località Ponte a Vicchio per allagamenti, e la Firenze-Siena a San Casciano Val di Pesa, in direzione Firenze, per caduta alberature. In tutta la Toscana è scattata l'allerta arancione per il maltempo e le scuole sono chiuse in più di 60 comuni, tra cui Firenze, Pistoia, Prato, Pisa, Lucca e Livorno.