Doppia vincita in Toscana, Pontassieve e Piandiscò baciati dalla fortuna

Firenze, 25 agosto 2025 - La Dea bendata bacia ancora la Toscana dove è stato messo a segno una nuova vincita con il 10eLotto. Nell’ultimo weekend, come riporta Agipronews, a Pontassieve, in provincia di Firenze, grazie ad un 6 Doppio Oro in via della Stazione sono stati vinti 30mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,55 miliardi da inizio anno.

Un’altra vincita, ma con SuperEnalotto, è stata messa a segno sabato 23 agosto a Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, un “5” da 28.225,96 euro presso il Bar in località Ciliegiolo via Fiorentina snc. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 26 agosto, sale a 42,5 milioni di euro.

La Dea bendata ha baciato spesso la Toscana negli ultimi tempi. Tra le tante giocate vincenti, una maxi vincita è stata registrata ad esempio al concorso del SuperEnalotto di martedì 29 luglio. Con una schedina giocata a Certaldo, in provincia di Firenze, è stato centrato un ‘5+1’ da circa 500mila euro, per l’esattezza 499.088,69 euro. La schedina vincente è stata giocata nel punto vendita di via Fratelli Cervi. La fortuna ancora una volta si è poi fermata a Lucca. O meglio, a Capannori. Proprio nella cittadina nell'estrazione di giovedì 14 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un ''5'' da 20.187,76 euro nella Tabaccheria Linus in via Nuova, 62 G. Sempre a Capannori, un paio di mesi fa, sono stati vinti ben 500mila euro.