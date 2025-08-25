Eroica giovanile, la carica dei 200 . A Faenza brilla Mattia Ballerini

Giornata al completo in Toscana con l’Eroica giovanile (esordienti e allievi) a Monteroni d’Arbia, gli juniores in Valdera, gli élite e under 23 sulla collina di Corsanico, un poker di gare pienamente riuscite.

ELITE-UNDER 23

Sulla collina versiliese di Corsanico nel tradizionale Trofeo Ciclistico con 100 partenti, trionfo della MBHBank Colpack Ballan con il successo del piemontese Manuel Oioli, promotore della fuga a circa 60 chilometri dal traguardo assieme a Cattani. Ai meno 30 dal traguardo rientrava sui due il brillante Lorenzo Masciarelli compagno di colori di Oioli e la coppia della squadra Continental bergamasca se ne andava sul Montemagno a 22 km dalla conclusione. Al traguardo di una gara selettiva, arrivo in parata e successo conquistato da Oioli sul compagno Masciarelli, terzo posto per Leonardo Volpato (Campana Imballaggi), autore di un bel finale a poco più di un minuto, quindi Cattani per tanti chilometri protagonista e Bruno.

JUNIORES

A Faenza brillante terzo posto per il fiorentino e campione toscano Mattia Ballerini del Team Vangi Calenzano, mentre sulle strade della Valdera nel Trofeo Irriducibili e Caduti sul Lavoro a Terricciola con due tratti di sterrati nel finale ha prevalso Giacomo Dentelli della formazione lombarda GB Team Pool Cantù compagno di squadra del toscano neo Campione del mondo su pista Matteoli. Dentelli ha anticipato la coppia fiorentina formata da Giulio Pavi Degl’Innocenti (Team Vangi) e da Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini Lucchini), quindi Tarallo e Guglielmi. Un vincitore al primo successo dopo due secondi posti, in una gara dove i favoriti principali si sono marcati a vicenda.

ALLIEVI

L’Eroica con 85 partenti ha esaltato Mattia Moretti della Gabetti Ardens Cycling Team che a conclusione di una gara combattuta e tirata, ha preceduto sul traguardo di Monteroni d’Arbia il pratese Marco Spanio e Andrea Mori entrambi della formazione fiorentina Iperfinish, quindi Ostinelli e Matteini. Nel Giro delle Tre Province a tappe in Emilia alla Iperfinish è mancato solo il successo. Per Agnini un secondo e un quarto di tappa, per Favilli un terzo.

ESORDIENTI

La Sport Angels Eroica per gli atleti di 13 e 14 anni (in 100 al via) è stata vinta in assoluto dal piemontese Nicolò Casalicchio (Gabetti Ardens) che ha preceduto di 4’ Ventura, Marini, Berlini e Belloni. Il migliore del primo anno Filippo Battistelli (Gubbio Mocaiana) e posti d’onore per i toscani Della Polla e Stefanini.