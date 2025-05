Mattia Bartolini trionfa al Brixia Meeting: nuovo primato nel lancio del disco

ATLETICA

Mattia Bartolini (foto) vince per il secondo anno consecutivo il Brixia Meeting. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema supera ancora i 60 metri e vince per il secondo anno consecutivo il prestigioso appuntamento di Bressanone. Il discobolo maremmano entra nel ristrettissimo novero degli atleti capaci di vincere due volte il Brixia Meeting, tra i più importanti appuntamenti nazionali per rappresentative, e lo fa aggiudicandosi la gara di lancio del disco con la misura di 60.41 metri, che lo conferma come secondo Under 18 italiano di sempre. Il lanciatore dell’Atletica Grosseto Banca Tema ritocca il suo primato personale con l’attrezzo da 1.5 chili andando ancora una volta sopra i 60 dopo l’exploit di Siena e piazzandosi al terzo posto in Europa nel 2025. E’ il secondo grossetano di sempre a fare doppietta in questa manifestazione, dopo che Stefano La Rosa si era imposto tra il 2003 e 2004 sui 1.500 metri. Alla Raiffeisen Arena, l’atleta classe 2008 che per l’occasione gareggiava con la maglia della Toscana, precede l’emiliano Paganelli (53.69) e il tedesco Zierlein (51.94). Alla storica kermesse hanno preso parte 16 diverse rappresentative, di cui 3 provenienti da oltreconfine. "Questo risultato mette una seria ipoteca sulla convocazione in nazionale per gli Europei giovanili in Macedonia del Nord" - commenta il tecnico Francesco Angius. Da Bressanone arriva anche il primato personale sui 5.000 di marcia per Riccardo Rabai, terzo in 21:59.93 nella gara vinta dal lombardo Vidal con il record italiano Under 18, ma sorride anche Gabriele D’Amico, che per la prima volta in carriera scende sotto i 22" (21.95) nei 200 cogliendo un prezioso quarto posto. Entrambi gli atleti si giocheranno il prossimo mese l’accesso alla rassegna internazionale di luglio. In gara anche Daniel Dante Merli, che nei 110 ostacoli si migliora di un centesimo, è nono con 14.91.