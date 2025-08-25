Dino Seccarecci. Il Premio va a Max Lelli

Quest’anno sarà il campione di ciclismo Max Lelli a ricevere il ’Premio Dino Seccarecci, una vita per lo sport’ che viene assegnato dal Comune di Pitigliano in collaborazione con la Proloco l’Orso. La cerimonia oggi alle 18.30, in piazza Garibaldi a Pitigliano alla presenza di Max Lelli (foto). Un’occasione speciale per celebrare lo sport, i suoi valori e chi, come Max Lelli, ha saputo unire passione, impegno e amore per la nostra terra.

Il Premio nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di mantenere vivo il ricordo di Dino Seccarecci, ex sindaco di Pitigliano, scomparso nel 2018, grande appassionato di sport. Il suo nome è inoltre legato alla storia locale del calcio essendo stato presidente dell’Invicta Grosseto Calcio Giovani.

"Con il Premio Dino Seccarecci – dichiara Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega allo sport - celebriamo non solo lo sport ma anche l’impegno di chi, come Max Lelli, ha saputo rappresentare con orgoglio la nostra Toscana in Italia e nel mondo. È un riconoscimento che vuole unire memoria, gratitudine e futuro, perché lo sport rimane una scuola di vita e un patrimonio per le nuove generazioni".

"Max Lelli è un esempio straordinario di dedizione e passione, – commenta il consigliere comunale Alberto Celata con delega alla comunicazione – orgoglio del nostro territorio, è stato un grande campione e la sua carriera è ancora oggi un riferimento per molti giovani che si avvicinano al ciclismo. Assegnando questo riconoscimento vogliamo anche sottolineare l’impegno di Max Lelli per la sua terra, la Maremma, che contribuisce a far conoscere".