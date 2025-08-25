"Gazebo, dall’Anpi parole gravi e intolleranti"

PITIGLIANO

"Le parole della sezione Anpi di Pitigliano e Sorano sono gravi e rivelano un atteggiamento profondamente intollerante verso la democrazia. Contestare la presenza di Fratelli d’Italia in una piazza pubblica a Pitigliano e Sorano, in provincia di Grosseto, significa non solo ignorare il principio della libertà politica ma anche offendere migliaia di cittadini che ci sostengono con il loro voto, democraticamente espresso". Così la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, in replica a un post su un social, nella pagina della sezione Anpi di Pitigliano e Sorano, dove gli esponenti locali esprimono "indignazione per la presenza del gezebo elettorale (foto) di Fd’I in piazza a Pitigliano, oltretutto dentro una festa a rievocazione storica". Il posto poi continua: "nelle nostre piazze non dobbiamo concedere alcuno spazio a chi, senza mai avere rinnegato il fascismo, sta imponendo una svolta autoritaria a questo paese a partire dall’ultimo decreto sicurezza. Chiediamo all’amministrazione la revoca dell’autorizzazione e pretendiamo il rispetto della storia".

Non ci sta Petrucci a questo attacco e aggiunge "Basti pensare che proprio a Pitigliano e Sorano Fratelli d’Italia ha sempre riportato grandi successi e alte percentuali di consenso. Prese di posizione come questa, poi, offrono spazio ai commenti degli odiatori di professione e a coloro che, come in effetti accaduto, definiscono ‘fetida immondizia’ una manifestazione democratica - conclude Petrucci - Chi invoca la rimozione di un gazebo autorizzato lo fa perché evidentemente non accetta la dialettica democratica".