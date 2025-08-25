Festa di San Rocco, ci siamo. Torna l’appuntamento con il battesimo in Borgo

MASSA MARITTIMALa Festa di San Rocco era fra le occasioni di svago più attese di Massa Marittima e quelli con tanti capelli grigi ricordano in particolare la corsa con il cocomero che dove essere schiacciato con le terga all’arrivo. E oggi, a partire dalla tarda mattinata, prenderà il via questa festa organizzata dal Terziere gialloblù di Borgo che si aprirà alle 11 con la santa messa a cui seguirà un rinfresco aperto a tutti coloro che decideranno di trascorrere qualche ora nella Chiesina.

Alle 16.30 davanti alla sede del Terziere, che vede San Rocco proprio protettore, si svolgerà una cerimonia a cui tutti i bambini tengono: il battesimo dei piccoli borgaioli una cerimonia laica, con cui ti leghi a vita al tuo Terziere. Subito dopo intorno alle 18 e 30 scendono in campo per una spettacolare esibizione gli Sbandieratori Massetani accompagnati dai loro musici pronti a regalare emozioni con le splendide evoluzioni e con giochi di bandiera.

Agli inizi di settembre Musici e Sbandieratori saranno di scena a Volterra per una manifestazione che li vedrà contrapporsi a tanti altri colleghi, in arrivo da tante città, dove si pratica “l’arte del sapere far girare la bandiera” Subito dopo cena serata danzante con la musica di Marco Max Dj.

Durante tutta la giornata di festa in via Donizetti si terrà la mostra mercato dedicata all’hobbistica e all’artigianato. Un’occasione da non perdere anche per tutti coloro che non sono ’propriamente’ del Borgo, ma che vogliono trascorrere qualche ore in allegria, magari cercando quell’oggetto che mancava alla ncollezione.

Roberto Pieralli