Festa per San Bartolomeo e un premio speciale ’Lingua’ al chiacchierone

Si festeggia a Piancastagnaio domani il Santo Compatrono del paese San Bartolomeo apostolo protettore dei pellettieri, cuoiai, macellai. La celebrazione liturgica si è tenuta in questi giorni con il triduo e la Santa Messa solenne officiata nell’antica Chiesa con annesso il Convento di San Bartolomeo oggi trasformato in un meraviglioso resort che la famiglia Ricci Barbini gestisce in un angolo di paradiso in Toscana tra l’Amiata e la Valdorcia.

La festa di San Bartolomeo fino agli anni sessanta era anche un grande momento di festa popolare con la processione, la fiera, i fuochi d’artificio. Poi nel corso del tempo ha prevalso la festa di San Filippo Neri come principale protettore della Comunità di Piancastagnaio.

Da qualche anno la festa di San Bartolomeo è un simpatico momento di ritrovo in uno dei rioni più significativi del Paese, il Borgo” o zona del “ Parmento”.

Alcuni amici alcuni anni fa decisero di festeggiare il Santo coinvolgendo gli abitanti e i vicini allestendo un grande rinfresco per i cittadini e gli ospiti. Un inizio che ha avuto seguito nel corso di questi anni. Alle 18 alle fonti di Borgo ci sarà ritrovo, rinfresco, musica e intrattenimento.

Una curiosità: San Bartolomeo nella tradizione del paese è associato - per via del suo martirio - a coloro che “hanno la lingua lunga “, i Chiacchieroni abituali. Ed è ancora viva l’usanza di fare gli auguri a persone “locquaci”. Per questo anche quest’anno il comitato organizzatore al termine dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo premierà il candidato o la candidata distintasi nel corso dell’anno come “super chiacchierone /a”. A premiare sarà come sempre Alberto Guerrini, macellaio e grande animatore della festa. Il prescelto avrà in premio una vera lingua di bue offerta dalla macelleria “ Guerrini”.

Giuseppe Serafini