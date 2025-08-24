Campagnatico-Arcille. Squadra al lavoro per il salto di qualità

Prima settimana di preparazione atletica andata in cascina, e seconda settimana intensa. Il Campagnatico Arcille di mister Francesco Manzella vuole stupire nel prossimo campionato di Prima categoria. E la squadra sta lavorando duramente in questi giorni per farsi trovare pronta con un campionato nuovo. È partita l’11 agosto la marcia del Campagnatico Arcille verso la Prima Categoria e, alla seconda settimana di preparazione, l’energia è quella giusta. Il campo racconta di una rosa ampia, presente, che ogni giorno si allena con l’intensità di chi sa di avere davanti una stagione importante. Manzella sta trasmettendo ai suoi ragazzi la cultura del lavoro quotidiano e la voglia di lottare su ogni pallone. Il programma è serrato: sedute quotidiane e subito spazio ai primi test. La prima uscita è stata una sconfitta per 3-0 contro l’Orbetello in una sfida dove il Campagnatico Arcille però ha ben figurato. Al fianco della prima squadra, anche gli Juniores hanno iniziato gli allenamenti: un vivaio vivo, dal quale tanti ragazzi si aggregano spesso ai "grandi", riempiendo il gruppo fino a 25 elementi. Gruppo che potrebbe aggiungersi di quattro unità a breve, con lo svuotamento dell’infermeria infatti rientreranno Yildiran, Pizzuto, Addis e Pietrych.