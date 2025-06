Arezzo, 17 giugno 2025 – Due medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati regionali giovanili

Mattia Falciani è arrivato secondo nel Trofeo Coni valido come campionato toscano di prove multiple

Il Campionato di Società Cadetti ha registrato un ottimo terzo posto di Flavia Matteucci nel salto triplo

Due medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati regionali giovanili. La stagione all’aperto della società aretina è stata arricchita da un argento di Mattia Falciani e da un bronzo di Flavia Matteucci che, a confronto con coetanei di tutta la Toscana, sono risultati protagonisti di ottime prestazioni che hanno confermato il talento, la tecnica e il carattere della nuova generazione di atleti che sta crescendo allo stadio “Tenti”.

Il miglior piazzamento è stato raggiunto da Falciani del 2012 che è sceso in pista a Campi Bisenzio nel Trofeo Coni 2025 valido come campionato regionale di prove multiple della categoria Ragazzi dove ha centrato il primo posto nel salto in lungo con 5.41 metri e il terzo posto nei 60 ostacoli con 9.6 secondi, con la somma di entrambi i punteggi che è valsa il secondo posto nella classifica combinata del tetrathlon. Soddisfazioni sono arrivate anche con Matteucci del 2010 che, recentemente convocata in rappresentativa regionale, ha ribadito il proprio valore alla finale toscana del Campionato di Società Cadetti di Pistoia in cui ha meritato il terzo posto nel salto triplo con 10.86 metri.

Il fine settimana dell’atletica leggera cittadina è stato ulteriormente impreziosito da una trasferta fino a Brescia per la finale “Oro” del Campionato di Società Assoluto su Pista con due ragazzi allenati o cresciuti dall’Alga Atletica Arezzo che hanno difeso i colori dell’Atletica Firenze Marathon. La più importante manifestazione tricolore a squadre ha impegnato Riccardo Cincinelli che è stato autore di una buona prova nei 110 ostacoli dove ha fermato il cronometro a 15.43 secondi che sono valsi il nono posto nazionale, poi la gara ha registrato anche la presenza di Federico Rubechini che ha concluso il salto in alto all’undicesimo posto con 1.90 metri. I due atleti aretini, dunque, hanno contribuito al positivo risultato complessivo dell’Atletica Firenze Marathon che è risultata la terza miglior società italiana alle spalle delle sole Enterprise Sport&Service di Ariano Irpino (Av) e Athletic Club 96 di Bolzano.