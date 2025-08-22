Asia Menci, la giovane ultrarunner castiglionese si prepara alla Marathon des Sables 2026

Arezzo, 22 agosto 2025 – A sia Menci, la giovane ultra-runner castiglionese si prepara alla Marathon des Sables 2026

Ha iniziato a correre a dieci anni, e da allora non si è più fermata. Oggi, a 24 anni, Asia Menci, giovane ultra-runner di Castiglion Fiorentino, si prepara ad affrontare una delle prove più dure e affascinanti al mondo: la Marathon des Sables, in programma dal 3 al 13 aprile 2026 nel deserto del Sahara marocchino.

L’Asia non è nuova alle sfide. Dopo l'esordio nelle discipline su pista e nelle campestri, è passata alle mezze maratone su strada fino a trovare la sua dimensione nelle ultra trail: gare estreme, lunghe, spesso in quota, che uniscono fatica e paesaggi mozzafiato. Fin qui, le sue esperienze più significative sono state le tre edizioni della Lavaredo Ultra Trail (50 km nel 2022, 80 km nel 2023, 120 km nel 2024) e la Valdambra Ultra Trail da 110 km, oltre a numerose altre gare in Toscana.

Correre, per Asia, è passione pura. Ed è da questa passione che nasce la decisione di partecipare alla Marathon des Sables: una corsa di circa 250 km in autosufficienza, suddivisa in 6 tappe, in uno degli ambienti più inospitali del pianeta. Temperature che superano i 45° di giorno, sbalzi termici notturni, tempeste di sabbia e uno zaino da oltre 10 kg da portare sempre con sé.

Intanto la prossima sfida è alle porte: dal 29 al 31 agosto l'Asia parteciperà alla Ultra-Trail Mont-Blanc, la prestigiosa gara che si svolge sui tre versanti del Monte Bianco, 171 km e 10.000 metri di dislivello, attraversando Italia, Svizzera e Francia.