Asia Menci, la giovane ultrarunner castiglionese si prepara alla Marathon des Sables 2026

Sport
SportAsia Menci, la giovane ultrarunner castiglionese si prepara alla Marathon des Sables 2026
22 ago 2025
REDAZIONE SPORT
Ha iniziato a correre a dieci anni, e da allora non si è più fermata. Oggi, a 24 anni, Asia Menci, giovane ultra-runner di Castiglion Fiorentino, si prepara ad affrontare una delle prove più dure e affascinanti al mondo

Ha iniziato a correre a dieci anni, e da allora non si è più fermata. Oggi, a 24 anni, Asia Menci, giovane ultra-runner di Castiglion Fiorentino, si prepara ad affrontare una delle prove più dure e affascinanti al mondo: la Marathon des Sables, in programma dal 3 al 13 aprile 2026 nel deserto del Sahara marocchino.

L’Asia non è nuova alle sfide. Dopo l'esordio nelle discipline su pista e nelle campestri, è passata alle mezze maratone su strada fino a trovare la sua dimensione nelle ultra trail: gare estreme, lunghe, spesso in quota, che uniscono fatica e paesaggi mozzafiato. Fin qui, le sue esperienze più significative sono state le tre edizioni della Lavaredo Ultra Trail (50 km nel 2022, 80 km nel 2023, 120 km nel 2024) e la Valdambra Ultra Trail da 110 km, oltre a numerose altre gare in Toscana.

Correre, per Asia, è passione pura. Ed è da questa passione che nasce la decisione di partecipare alla Marathon des Sables: una corsa di circa 250 km in autosufficienza, suddivisa in 6 tappe, in uno degli ambienti più inospitali del pianeta. Temperature che superano i 45° di giorno, sbalzi termici notturni, tempeste di sabbia e uno zaino da oltre 10 kg da portare sempre con sé.

Intanto la prossima sfida è alle porte: dal 29 al 31 agosto l'Asia parteciperà alla Ultra-Trail Mont-Blanc, la prestigiosa gara che si svolge sui tre versanti del Monte Bianco, 171 km e 10.000 metri di dislivello, attraversando Italia, Svizzera e Francia.

"Quando corro - racconta Asia - sono un semplice essere umano, lontana da ogni definizione. Vorrei ispirare il prossimo a non arrendersi e ricordare che se io sono qui, anche tu puoi farcela".

