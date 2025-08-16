Acf Arezzo, la composizione ufficiale dell'organigramma del settore giovanile per la stagione sportiva 2025/26

Arezzo, 16 agosto 2025 – ACF Arezzo comunica la composizione ufficiale dell'organigramma del settore giovanile per la stagione sportiva 2025/26.
La società ha definito i quadri tecnici che seguiranno la crescita e la formazione delle giovani calciatrici amaranto, dalla Primavera alla Scuola Calcio.
Staff Tecnico – Primavera
Responsabile: Marco Merola
Preparatore dei Portieri: Carlo Alberto Leccardi
Preparatrice Atletica: Lucia Sinatti
Fisioterapista: Grazia Finocchiaro
Responsabile della squadra: Jacopo Poggesi
Medici di Gara: Antonello Picerno, Stefano Ferraro
Staff Tecnico – Under 17
Responsabile: Michele Spataro
Allenatore in Seconda: Angelo D'Aprile
Preparatore dei Portieri: Gianluca Viti
Preparatore Atletico: Jacopo Formichi
Fisioterapista: Sofia Trobbiani
Responsabile della squadra: Stefano Sbietti
Dirigente Accompagnatore: Luca Cetarini
Staff Tecnico – Under 15
Responsabile: Carmelo Gabriele
Allenatore in Seconda: Stefano Pisini
Preparatore dei Portieri: Luca Tenti
Responsabile della squadra: Lucio Peruzzi
Staff Tecnico – Scuola Calcio
Allenatore Under 12: Andrea Bertini
Allenatore Under 10: Paolo Tirinnanzi
Allenatore dei Portieri: Nicola Aretini
Collaboratore tecnico: Antonio Giannucci
Collaboratrice Tecnica: Mariagiulia Tuteri
Fisioterapista: Francesca Blasoni
Maestro di Tecnica: Michael Perlucchini