SportAcf Arezzo, la composizione ufficiale dell'organigramma del settore giovanile per la stagione sportiva 2025/26
16 ago 2025
REDAZIONE SPORT
Acf Arezzo, la composizione ufficiale dell'organigramma del settore giovanile per la stagione sportiva 2025/26

La società ha definito i quadri tecnici che seguiranno la crescita e la formazione delle giovani calciatrici amaranto, dalla Primavera alla Scuola Calcio

primavera

primavera

Arezzo, 16 agosto 2025 –  ACF Arezzo comunica la composizione ufficiale dell'organigramma del settore giovanile per la stagione sportiva 2025/26.

La società ha definito i quadri tecnici che seguiranno la crescita e la formazione delle giovani calciatrici amaranto, dalla Primavera alla Scuola Calcio.

Staff Tecnico – Primavera

Responsabile: Marco Merola

Preparatore dei Portieri: Carlo Alberto Leccardi

Preparatrice Atletica: Lucia Sinatti

Fisioterapista: Grazia Finocchiaro

Responsabile della squadra: Jacopo Poggesi

Medici di Gara: Antonello Picerno, Stefano Ferraro

Staff Tecnico – Under 17

Responsabile: Michele Spataro

Allenatore in Seconda: Angelo D'Aprile

Preparatore dei Portieri: Gianluca Viti

Preparatore Atletico: Jacopo Formichi

Fisioterapista: Sofia Trobbiani

Responsabile della squadra: Stefano Sbietti

Dirigente Accompagnatore: Luca Cetarini

Staff Tecnico – Under 15

Responsabile: Carmelo Gabriele

Allenatore in Seconda: Stefano Pisini

Preparatore dei Portieri: Luca Tenti

Responsabile della squadra: Lucio Peruzzi

Staff Tecnico – Scuola Calcio

Allenatore Under 12: Andrea Bertini

Allenatore Under 10: Paolo Tirinnanzi

Allenatore dei Portieri: Nicola Aretini

Collaboratore tecnico: Antonio Giannucci

Collaboratrice Tecnica: Mariagiulia Tuteri

Fisioterapista: Francesca Blasoni

Maestro di Tecnica: Michael Perlucchini

