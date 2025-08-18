ACF Arezzo: il programma della terza settimana di preparazione estiva

Arezzo, 18 agosto 2025 – ACF Arezzo comunica il programma della terza settimana di preparazione estiva, in programma presso il campo “Il Caggio” di Ceciliano .
Le attività inizieranno lunedì 18 e martedì 19 agosto con sedute pomeridiane dalle ore 16:45 alle 19:00.
Mercoledì 20 agosto è prevista un'amichevole, con modalità e orario in via di definizione.
Venerdì 22 agosto la squadra svolgerà una doppia sessione: al mattino lavoro in palestra, nel pomeriggio allenamento sul campo.
Sabato 23 agosto, invece, è fissata un'unica seduta mattutina, dalle 9:15 alle 11:30.
La settimana si concluderà domenica 24 agosto con un test contro il Bologna, in programma alle ore 16:30 presso l'impianto “Luciano Bonarelli” di Granarolo.