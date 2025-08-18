La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Sport
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
SportACF Arezzo: il programma della terza settimana di preparazione estiva
18 ago 2025
REDAZIONE SPORT
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Sport
  3. ACF Arezzo: il programma della terza settimana di preparazione estiva

ACF Arezzo: il programma della terza settimana di preparazione estiva

Gli allenamenti in programma presso il campo “Il Caggio” di Ceciliano

acf

acf

Arezzo, 18 agosto 2025 –  ACF Arezzo comunica il programma della terza settimana di preparazione estiva, in programma presso il campo “Il Caggio” di Ceciliano .

Le attività inizieranno lunedì 18 e martedì 19 agosto con sedute pomeridiane dalle ore 16:45 alle 19:00.

Mercoledì 20 agosto è prevista un'amichevole, con modalità e orario in via di definizione.

Venerdì 22 agosto la squadra svolgerà una doppia sessione: al mattino lavoro in palestra, nel pomeriggio allenamento sul campo.

Sabato 23 agosto, invece, è fissata un'unica seduta mattutina, dalle 9:15 alle 11:30.

La settimana si concluderà domenica 24 agosto con un test contro il Bologna, in programma alle ore 16:30 presso l'impianto “Luciano Bonarelli” di Granarolo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata