Toscana a segno con il SuperEnalotto. Capannori baciata dalla fortuna

Capannori (Lucca), 18 agosto 2025 – La fortuna ancora una volta si è fermata a Lucca. O meglio, a Capannori. Proprio nella cittadina nell'estrazione di giovedì 14 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un ''5'' da 20.187,76 euro nella Tabaccheria Linus in via Nuova, 62 G. Sempre a Capannori, un paio di mesi fa, sono stati vinti ben 500mila euro.

Somme importanti, ma non sono le più sostanziose. La provincia di Lucca infatti ha raggiunto un doppio primato a giugno: a Castelnuovo di Garfagnana il “Million Day” ha regalato un milione di euro, mentre ben 2 milioni di euro furono conquistati grazie a un Gratta e vinci da 10 euro nel bar ricevitoria “Da Beppe” Al Rosario nel comune di Pieve Fosciana. L'ultimo ''6'' da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 18 agosto, sale a 39,5 milioni di euro.