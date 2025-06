Clamoroso colpo di fortuna, gratta e vince un milione di euro. Record a Castelnuovo

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 20 giugno 2025 – Incredibile, ma vero. Ancora una cifra da capogiro vinta a Castelnuovo di Garfagnana: un milione di euro grazie al Million Day. Ieri, giovedì 19 giugno, nell’estrazione delle 20.30, con una giocata plurima, un giocatore toscano si è aggiudicato la vincita massima, quella appunto da un milione di euro. Non è la prima. Nel solo mese di giugno la Garfagnana, in provincia di Lucca, si è resa protagonista per un’altra clamorosa vincita, quella da 2 milioni di euro conquistati grazie a un Gratta e vinci da 10 euro nel bar ricevitoria “Da Beppe” Al Rosario nel comune di Pieve Fosciana. Sempre nella provincia di Lucca, ma a Capannori, sono stati invece vinti ben 500mila euro. Non solo, sempre a giugno a Lucca è stata conquistata un’altra bella somma: 50mila euro.

In questo ultimo caso a Castelnuovo, fa sapere l’agenzia Agimeg, la combinazione vincente è stata 3, 11, 31, 40,48. Si tratta della 19esima vincita milionaria dall’inizio dell’anno e la 337esima dal lancio del Million Day. Il giocatore fortunato che si è aggiudicato la vincita massima per questo tipo di concorso.