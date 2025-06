Baciati dalla Dea Fortuna, oltre 2 milioni e mezzo vinti in una sola settimana

Pieve Fosciana (Lucca), 14 giugno 2025 – “Venite in Lucchesia, vi attende tanta cultura, arte, natura incontaminata e.... anche una buona dose di fortuna”. Niente ironia sottesa in questa dichiarazione che, in svariate forme, sta circolando in rete, bensì la descrizione puntuale di una realtà che trova conferme nella pioggia di milioni, siamo a oltre 2milioni e mezzo, che nel giro di pochi giorni, ha posto la provincia di Lucca tra le zone con le maggiori vincite.

La più clamorosa resta sicuramente quella registrata nel bar ricevitoria “Da Beppe” a Pieve Fosciana, dove lo scorso sabato un cliente abituale, si dice fosse un operaio vicino al pensionamento di circa 60 anni, dopo aver acquistato diversi tagliandi del Gratta & Vinci, tutti rigorosamente della serie “I Numerissini” da dieci euro, si è aggiudicato alcuni premi minori e, con l’ultimo è riuscito a trovare l’ambito premio da 2 milioni di euro.

Nel frattempo, venerdì a Lucca, in via Nova per Pisa, è stato centrato un 8 Oro da 50mila euro, la vincita più alta del concorso 10eLotto e l’altro ieri a Capannori, alla ricevitoria di via di Tiglio 42, è stato venduto a un altro fortunato avventore un tagliando del Gratta & Vinci d 20 euro della serie “Ultra Numerissimi” che gli ha fruttato la bella somma di 500mila euro.

Ma non è finita qui. L’ultima notizia che arriva direttamente dalla dea bendata racconta, infatti, come ancora una volta abbia privilegiato fare la sua sosta nella zona di confine tra il comune di Castelnuovo di Garfagnana e quello di Pieve Fosciana in quell’ormai noto bar ricevitoria “Da Beppe”, anche punto vendita Sisal. Proprio dall’azienda italiana che opera nel settore del gioco è arrivata, infatti, la conferma di una nuova vincita, questa volta al Superenalotto e per 54.718,77 euro complessivi, ottenuti dopo avere centrato un 4 +Super Star e un 4, schedina giocata appunto nel fortunato locale. Ancora una buona pubblicità, anzi ottima, per i gestori del locale della Garfagnana, Sofia, Jacopo e la mamma Natasha, sempre alle prese con il clamore e le forti emozioni suscitate dalla vincita milionaria della scorsa settimana. Del resto si tratta del record assoluto di importo vinto per il locale e per l’intera Valle del Serchio, dove la vincita più alta registrata, pari a 1,7 milioni, risale al lontano 2011. Fu ottenuta con un Gratta & Vinci “Turista per Sempre” da 5 euro, venduto al Bar della Stazione di Mologno, nel comune di Barga.