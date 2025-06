Operaio 60enne gratta e vince 2 milioni di euro. “Ora la pensione”

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 8 giugno 2025 – Un sabato particolarmente propizio quello di ieri per la Valle del Serchio, che si aperto nella mattinata con una vincita record, grazie a un tagliando del concorso nazionale “Gratta e Vinci”, da ben due milioni di euro acquistato nel bar ricevitoria tabacchi “Da Beppe“, il rinomato e frequentatissimo locale in località Al Rosario a Pieve Fosciana.

Il biglietto vincente e l'interno del Bar da Beppe (Foto da Facebook)

A differenza di altre vincite milionarie, anche se decisamente inferiori, questa volta è noto anche il vincitore che sul momento si è fatto aiutare a decifrare la vera entità della vincita astronomica dai titolari del bar, Natasha Venturi e i figli Jacopo e Sofia Bonaldi, che hanno verificato e confermato la veridicità della cifra, tra lo stupore generale.

In vincitore sarebbe un operaio di circa 60 anni di età e abitante nella zona, che pare abbia raccontato che andrà in pensione, che sicuramente si prospetta quantomeno dorata, tra circa un anno. Per quanto sia un cliente abituale del bar ricevitoria, non sono conosciute le generalità del fortunato avventore, anche se quasi certamente sarebbe un abitante del paese o tutt’al più di qualche zona limitrofa.

“Questo signore ha iniziato la giornata con la fortuna decisamente presente al suo fianco - racconta Natasha, che ha venduto direttamente all’uomo il Gratta e Vinci della vita -, infatti, aveva già vinto con un primo tagliando la somma di 500 euro e ha richiesto di rigiocarne una parte acquistando altri biglietti. Tra questi ultimi, ha trovato il biglietto milionario, un gratta e vinci da 10 euro della serie “Super Numerissimi”.

L’uomo è riuscito a scoprire un “filotto” composto dai numeri 75, 33, 57, 78; esattamente: quelli segnalati tra i suoi numeri vincenti. Poi, quando ha scoperto la cifra accanto ha trovato a somma di 2 milioni di euro. L’uomo era incredulo e io esterrefatta – continua il suo racconto Natasha –. Dopo avere vinto con i biglietti rigiocati altre piccole somme, aveva lasciato da parte l’ultimo tagliando; proprio quello che gli avrebbe consegnato la vincita da 2 milioni di euro. A ripensarci adesso mi viene la pelle d’oca”.

Fiorella Corti

Luca Galeotti