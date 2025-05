Levane baciata ancora dalla fortuna. Vinti 82mila euro al Superenalotto

Levane baciata ancora una volta dalla dea bendata. Per la precisione la sua principale tabaccheria di riferimento, quella situata in Piazza del Secco, che ha visto premiare a distanza di un anno un altro fortunato vincitore. Il 25 aprile del 2024 fu un "Gratta e Vinci" da 100 mila euro a far felice una persona del posto, il colpo di fortuna stavolta arriva dal Superenalotto con un "5" centrato dal valore di oltre 82 mila euro grazie a una schedina da pochi euro investiti. Nel concorso del 15 maggio giusto due "5" sono usciti, uno come detto in Valdarno e l’altro a Roma in attesa di poter mettere le mani sul jackpot salito a 33 milioni di euro. Non può che sprizzare gioia la titolare della ricevitoria, la signora Manuela Mealli che ha così commentato l’ennesima vincita che ha portato alla ribalta il suo esercizio: "In due anni che lo gestisco - afferma - ho avuto la soddisfazione di vedere vincere 100 mila euro con un gratta e vinci il 25 aprile del 2024 a una persona del posto e ora questa importante cifra che di sicuro farà felice questo ignaro vincitore. Quanti soldi ha investito nella schedina? Ho sentito anche l’organizzazione di Milano ma si sono trincerati dietro a un "va bene così" giusto a non voler divulgare il costo della combinazione che, comunque, per quanto ho potuto notare, è racchiuso nel giro di pochi euro. Non saprei a chi possano essere andati questi soldi, la vincita del 2024 vide protagonista una persona che poi tornò nella mia tabaccheria quasi incredula di quello che i suoi occhi avevano visto ma il mio è anche un posto di passaggio, può venire gente da Bucine, zone limitrofe o anche da più lontano visto che molti si fermano a comprare le sigarette e approfittano dell’occasione per tentare il colpo di fortuna. Sicuramente questo vincitore con oltre 82 mila euro potrà togliersi qualche soddisfazione in più".

Non è nuovo il comprensorio valdarnese a vincite del genere al Superenalotto; la più sostanziosa arrivò nel 2016 con un 5+1 a Faella che fece conquistare la bellezza di 660 mila euro, nell’agosto del 2022 quattro "5" furono centrati a Montevarchi mettendo nella tasche dei vincitori un totale di 69 mila euro. Ma anche nel gioco del lotto non sono mancate le vincite "monstre", una recentissima del 25 marzo scorso alla tabaccheria Matteini di Terranuova che hanno fruttato la bellezza di 707 mila euro che resta, a oggi, la somma più importante mai registrata in Valdarno negli ultimi anni. In attesa, magari, che qualche altro fortunato possa battere questo record.