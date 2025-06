Gratta e vince 500mila euro. La Fortuna bacia ancora la provincia di Lucca

Capannori (Lucca), 12 giugno 2025 – La fortuna bacia Lucca. A Capannori un biglietto del Gratta e Vinci “Ultra Numerissimi” ha regalato una vincita da 500mila euro. Il tagliando vincente è stato acquistato alla ricevitoria di via di Tiglio 42.

"Ultra Numerissimi” è uno dei più recenti biglietti della gamma Gratta e Vinci, da 20 euro, e mette in palio premi che arrivano fino a 5 milioni di euro, come riporta l’Agenzia Agimeg.

Una ventata di fortuna che travolge la provincia di Lucca: venerdì 6 giugno al 10eLotto è stato vinto a Pisa un bottino da 50mila euro grazie a una giocata alla ricevitoria in via Nuova per Pisa, grazie a un “8 Oro” che ha regalato la vincita più alta del concorso.

Sempre in provincia di Lucca il 7 giugno un sessantenne ha sbancato il “Gratta e vinci” con una vincita da 2 milioni di euro messa a segno nel bar “Da Beppe” a Pieve Fosciana. Il giocatore aveva già vinto 500 euro e ha poi chiesto di rigiocare una parte della somma acquistando altri tagliandi. E’ stato quello da 10 euro che gli ha regalato, letteralmente, una fortuna. L’uomo è riuscito a scoprire un “filotto” composto dai numeri 75, 33, 57, 78: quelli segnalati tra i suoi numeri vincenti. Poi, quando ha scoperto la cifra accanto ha trovato la somma di 2 milioni di euro.