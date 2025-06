La fortuna bacia ancora la Toscana, vinti 50mila euro a Lucca

Lucca, 9 giugno 2025 – Toscana a segno con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 6 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Lucca, in via Nuova per Pisa, un 8 Oro da 50mila euro, vincita più alta del concorso. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,78 miliardi da inizio anno.

E sempre in provincia di Lucca è stata vinta una cifra incredibile appena 3 giorni fa. Il 7 giugno infatti un uomo di circa 60 anni ha sbancato il concorso nazionale “Gratta e vinci”. Una vincita da ben 2 milioni di euro messa a segno nel bar “Da Beppe” a Pieve Fosciana. Il fortunatissimo avventore aveva già vinto la somma di 500 euro e ha poi chiesto di rigiocare una parte della somma acquistando altri tagliandi. E’ stato quello da 10 euro che gli ha regalato, letteralmente, una fortuna. L’uomo è riuscito a scoprire un “filotto” composto dai numeri 75, 33, 57, 78: quelli segnalati tra i suoi numeri vincenti. Poi, quando ha scoperto la cifra accanto ha trovato la somma di 2 milioni di euro.