Frana a Calenzano, furgone in transito sepolto dai massi: 2 feriti

Calenzano (Firenze), 14 marzo 2025 – Tragedia sfiorata questa notte a Calenzano per il crollo, intorno alle 2, del muro di contenimento del terreno su via Arrighetto da Settimello, davanti al Circolo Arci La Vedetta. Proprio in quel momento transitava un furgone che è stato semisepolto dalla frana. Per fortuna conducente e passeggero sono riusciti a uscire dal veicolo, riportando ferite leggere e solo tanta paura. La notizia è stata data direttamente dal primo cittadino Giuseppe Carovani con un post sulla sua pagina Facebook all’alba.

Sul posto l'Arma dei Carabinieri, il personale della Protezione civile del Comune di Calenzano, la VAB che sono intervenuti tempestivamente e hanno presidiato nella notte la frana mentre la ditta Vangi si è resa immediatamente disponibile ad intervenire per sgombrare la strada dalla frana. “Ai feriti – scrive il sindaco - va l'augurio di pronta guarigione dell'amministrazione. Questa volta è andata bene: le conseguenze però potevano essere ben peggiori. A questo punto – aggiunge – “dovrà essere sottoposto a verifica tutto il tratto, anche quello rimasto in piedi. Per questo si renderà necessario in questa fase interdire l'accesso alle auto da Piazza Berlinguer a Via Arrighetto da Settimello e pertanto in mattinata sarà emessa ordinanza per invertire il senso di marcia in via della Chiesa in direzione Piazza Primo Maggio. Dispiace per gli ulteriori disagi che devono subire i cittadini di Settimello”.

E ancora: “Confidiamo che si possano risolvere i problemi di stabilità dei muri e del versante con soluzioni durature, che garantiscano la sicurezza per i cittadini e per la circolazione”.