Firenze, scuole chiuse per l’allerta arancione. Le autorità: “Limitare le attività vicino ai fiumi”

Firenze, 13 marzo 2025 – Scuole tutte chiuse a Firenze nella giornata di venerdì 14 marzo. L’allerta arancione e le possibili piogge forti hanno portato le autorità a sospendere ovunque le lezioni. Intorno alle 20.30 la decisione definitiva della sindaca Funaro.

Gli studenti staranno dunque a casa, mentre le autorità chiedono di limitare le attività vicino ai corsi d’acqua. Questo perché la pioggia potrebbe far innalzare il livello dei fiumi maggiori e minori in tutta la provincia di Firenze.

Nel pomeriggio, proprio a Firenze, si è tenuto un vertice in prefettura per fare il punto sulle previsioni meteo che appunto indicano un venerdì 14 marzo molto difficile. “Considerata l’eccezionalità delle piogge previste nella prima mattinata di venerdì, la Sindaca ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani venerdì 14 marzo”, si legge in un’informativa del Comune.