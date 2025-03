Allerta arancione: cos’è e come funziona il sistema regionale per prevenire i rischi del maltempo

Firenze, 13 marzo 2025 – Il sistema di allerta meteo in Toscana è uno strumento fondamentale per prevenire e gestire i rischi legati ai fenomeni atmosferici estremi. Attraverso un sistema coordinato dalla Regione Toscana, le allerte vengono emesse dal Centro Funzionale Regionale, che monitora costantemente le condizioni meteorologiche e idrogeologiche.

Le allerte si suddividono in quattro livelli, contrassegnati da colori che indicano la gravità della situazione:

Allerta verde: non sono previsti fenomeni intensi o pericolosi

Allerta gialla: previsti fenomeni intensi, localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di particolari attività.

Allerta arancione: previsti fenomeni più intensi del normale, pericolosi per cose e persone.

Allerta rossa: previsti fenomeni estremi, molto pericolosi per cose e persone.

L'allerta arancione rappresenta uno scenario intermedio, spiegano dal Lamma, ma potenzialmente pericoloso, che richiede particolare attenzione e l'attivazione di specifiche misure di prevenzione.

In caso di allerta arancione, i rischi principali riguardano fenomeni meteo intensi, come forti piogge, temporali persistenti o venti impetuosi. Questi eventi possono provocare allagamenti, frane, esondazioni di fiumi minori e danni alla vegetazione e alle infrastrutture. Non sono rari anche disagi alla viabilità e interruzioni nella fornitura di servizi essenziali.

Il Centro Funzionale Regionale, attraverso bollettini aggiornati pubblicati sul sito ufficiale della Regione Toscana e comunicazioni rivolte a Comuni e autorità locali, fornisce indicazioni dettagliate sui rischi attesi, le aree coinvolte e i comportamenti da adottare. Le amministrazioni comunali, a loro volta, attivano i piani di emergenza locale per gestire al meglio eventuali criticità.

La prevenzione e l'informazione giocano un ruolo chiave: ai cittadini è raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità, evitare spostamenti non necessari e prestare attenzione ai corsi d'acqua, specialmente nelle aree più vulnerabili.

"L’allerta arancione indica una situazione da seguire attentamente, dato che potranno determinarsi temporali anche intensi – dice Barnardo Gozzini del Lamma – Andrà valutata poi la persistenza di questi temporali. Per questo, faremo monitoraggi ogni tre ore per seguire la situazione nella sua evoluzione. Tutte le previsioni hanno al loro interno una parte di incertezza. Ma i modelli in nostro possesso ci indicano una situazione che può diventare complessa”.