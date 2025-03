Scuole chiuse in Toscana venerdì 14 marzo: ecco dove le lezioni sono sospese

Firenze, 13 marzo 2025 – Scatta la chiusura di molte scuole in Toscana nella giornata di venerdì 14 marzo. Il maltempo e l’allerta arancione hanno portato molte amministrazioni a interrompere le lezioni. Ecco dove gli istituti resteranno chiusi. La chiusura riguarda le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili agli istituti superiori.

Ma ecco la mappa delle chiusure. L’articolo e l’elenco dei comuni sono in aggiornamento.

Provincia di Grosseto

Gavorrano

Provincia di Livorno

Livorno città, Campiglia Marittima.

L'allerta meteo arancione in Toscana porta molti comuni a chiudere le scuole venerdì 14 marzo. In foto di repertorio, allagamenti in una strada

Sono diverse le allerte diramate in contemporanea. Una, quella per la quale serve grande attenzione, è quella arancione per temporali. Un'altra allerta arancione ma per rischio idraulico è stata invece diramata anche per il bacino dell'Arno. Il rischio idraulico prevede la possibilità di un ingrossamento importante dei fiumi maggiori, come appunto lo stesso Arno.

