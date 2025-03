“Limitate le uscite, sarà una giornata difficile”: allerta arancione, le parole dei sindaci

Firenze, 13 marzo 2025 – C’è timore in diverse zone della Toscana per l’allerta meteo arancione lanciata dalla Regione e dalla Protezione Civile per la giornata di venerdì 14 marzo. Molti comuni chiudono le scuole ma non solo. Anche diversi centri diurni, mercati settimanali e incontri pubblici già previsti saltano. I sindaci sono preoccupati per la situazione che le loro città potrebbero vivere e si cautelano, al di là di ogni allarmismo. Invitando i cittadini a uscire solo se necessario.

“Stiamo seguendo e seguiremo l’allerta con la massima attenzione, domani saremo chiamati a vivere una giornata difficile e complessa, per questo è importante che circolino il minor numero di persone", dice in provincia di Firenze il sindaco di Signa Giampiero Fossi.

Una piena dell'Arno in una foto di repertorio. Diversi sindaci mettono in guardia i cittadini per il maltempo

Proprio il bacino dell’Arno è interessato da una delle allerte arancioni, quella per rischio idraulico. Con possibile innalzamento del livello del grande fiume a causa delle piogge, che secondo le previsioni dovrebbero essere particolarmente insistenti sul percorso del fiume stesso. Proprio a Signa si valuta la chiusura del ponte carrabile sull’Arno in caso del superamento del secondo livello di guardia.

In provincia di Prato, a Montemurlo, il sindaco Simone Calamai apre il Centro operativo comunale, per coordinare eventuali soccorsi, a partire dalle 23.30 di giovedì 13 marzo. Il primo cittadino raccomanda “la massima attenzione e consiglia vivamente di seguire i canali informativi istituzionali, di limitare gli spostamenti non strettamente necessari e riprogrammare le proprie attività in modo da non esporsi a inutili rischi”.

Diversi, si diceva, gli incontri pubblici che sono stati annullati. Proprio a Montemurlo annullata la manifestazione, prevista per venerdì sera al Centro Giovani di piazza Don Milani, “Oltre le frontiere. Nuove geografie di guerra e di pace”. A Signa invece annullate tutte le iniziative in programma per il cartellone di eventi “Signa è donna”.