Pistoia chiude tutte le scuole per allerta arancione: possibili piogge particolarmente intense

Pistoia, 13 marzo 2025 – Scatta la chiusura per le scuole di ogni ordine e grado a Pistoia per la giornata di venerdì 14 marzo. L'allerta arancione diramata anche per il territorio pistoiese e le possibili condizioni meteo particolarmente difficili che potrebbero presentarsi hanno spinto il sindaco, che ha parlato con Protezione Civile e gli altri primi cittadini, di sospendere le lezioni.

Non solo: nella giornata di venerdì stop anche alle attività sportive nei campi e negli impianti vari della città.

"Gli aggiornamenti appena avuti sul maltempo – dice il sindaco Tomasi - ci impongono la chiusura preventiva delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, venerdì, in cui è prevista allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. Chiusi nella giornata di domani anche i campi e gli impianti sportivi”. Quello che si teme maggiormente in Toscana è che sul bacino dell’Arno si scatenino precipitazioni forti con un innalzamento del livello del fiume. Per questo il rischio è idraulico.

Sono molti i comuni che chiudono le scuole in Toscana venerdì 14 marzo. Particolarmente interessato dalle precipitazioni dovrebbe essere il bacino dell’Arno tra le province di Firenze e Pisa.