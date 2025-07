Quindici fototrappole contro gli abbandoni selvaggi dei rifiuti a Case Nuove

La viabilità inadeguata a causa del traffico, soprattutto di mezzi pesanti diretti alla zona industriale, con i problemi di via Vecchia Casalina, l’allacciamento alla rete di Publiacqua ancora assente in molte abitazioni, gli allagamenti, i tagli malfatti degli sfalci sugli argini e a bordo strade e gli abbandoni di rifiuti abusivi. Si è tornati a parlare dei problemi che affliggono la zona di Case Nuove di Masiano, nell’assemblea indetta dal comitato al circolo Arci Casenuove alla presenza dell’assessore Gabriele Sgueglia e degli esponenti dei gruppi consiliari Francesca Capecchi (FdI), Cinzia Cerdini (Lega), Salvatore Patanè (Avanti Pistoia),TIna Nuti (Civici e Riformisti), Matteo Giusti (Pd) Irene Bottacci (Pd).

Un incontro preliminare al prossimo appuntamento quello di venerdì 11 luglio, al quale il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi è stato invitato per rispondere alle istanze dei residenti della frazione.

A proposito del progetto della auspicata variante di Ramini che dovrebbe andare a sfociare su via Provinciale Lucchese, facendo parte in futuro del cosiddetto Asse dei vivai è intervenuto l’assessore Gabriele Sgueglia: "Si tratta di un lavoro che costerà molto caro, si dovrebbero fare degli espropri – ha osservato Sgueglia –. Si tratta di cambiare la morfologia della strada, a mio avviso non è un percorso facilmente praticabile".

Su questo punto è intervenuta Tina Nuti: "Vi consiglio di chiedere che il finanziamento della variante non sia legato agli oneri che potranno provenire dalla riqualificazione di una parte di Case Nuove, perché sarebbe un’operazione difficile e remota".

Da parte dei cittadini presenti è stata mossa una critica proprio all’idea di aspettare il "match" tra tessuto produttivo e viabilità. "Servirebbero più controlli da parte della polizia municipale sul traffico pesante e dissuasori per chi supera il limite di velocità, oltre a telecamere per smascherare gli abbandoni illegali di rifiuti" hanno proposto inoltre alcuni cittadini.

"Dai primi di luglio saranno istallate, a girare, 15 fototrappole" ha confermato Sgueglia, mentre Patanè ha spiegato che la normativa non consente di collocare i dissuasori. Delusi infine coloro che sono intervenuti per chiedere soluzioni per Piuvica e Castel De’ Fedi: per il momento l’allargamento della via Vecchia Fiorentina non pare un progetto imminente.

Daniela Gori