Tra fotografia, musica e storia. Un mese di sorprese su Discover

Tra certezze e nuove proposte è arrivato infine il tempo dell’estate, uno tra i più prolifici d’eventi di tutto l’anno solare, complice la stagione che permette con piacere di trascorrere del tempo all’aperto. A tentare di mapparli tutti c’è Discover Pistoia, urban magazine edito da Giorgio Tesi Editrice che torna a raccontare la città e la sua provincia in abbinamento gratuito con La Nazione: l’appuntamento è nelle edicole pistoiesi sabato 5 luglio. Prima della consueta carrellata, un accenno alla copertina realizzata da Marco Vestrucci, in arte Marves, protagonista tra gli altri di una mostra dedicata al Blues. La sua serie in particolare prende il titolo di "Tutte le strade portano al blues" che bene si spiega proprio nella vetrina di Discover, tra strumenti musicali e simboli di "pistoiesità".

E quindi gli appuntamenti e l’approfondimento, con proposte di lettura sull’Oasy Contemporary Art sull’Appennino Pistoiese, sull’Archivio Mario Carnicelli da poco inaugurato a Palazzo Fabroni, sulla rassegna "Leggere, raccontare, incontrarsi", versione estiva del tanto amato calendario messo a punto da Biblioteca San Giorgio, pro loco e gruppi paesani del territorio. Amici di Discover si raccontano, come il Giardino Zoologico di Pistoia che saluta l’arrivo di quattro pulcini di pinguini africani e Coldiretti Campagna Amica che dà notizia del mercato coperto appena inaugurato a Firenze, zona porta San Frediano, mentre Emiliano Nappini svela "Pistoia com’era" con un focus su chiesa, santi e cattedrale.

Ancora notizie dalla città con la prossima Camminata in città di Voglia di vivere, con il conferimento del titolo di Cavaliere della Repubblica a Maria Scarpellino, di Raggi di Speranza in Stazione, e con il Teatro nel castagneto, a Castello di Cireglio, che forte del successo del 2024 tornerà anche questa estate (19 luglio). Notizie da ogni luogo della provincia con Monsummano Terme, Montecatini Terme, Valdinievole tutta, Quarrata e Montagna Pistoiese, tra le destinazioni più amate in questi giorni per chi sceglie una fuga dal caldo.

Qui Naturart Village, il nuovissimo progetto targato Giorgio Tesi inaugurato un mese fa a Chiazzano, dando vita a una realtà unica che unisce il cibo al verde. Non poteva mancare, tra le pagine, il racconto di questo inizio, affidato alle parole del suo direttore tecnico, Massimo Consalvo. L’appuntamento è quindi in edicola, sabato 5 luglio. E buona lettura a tutti.

