Il faro dell’arte contemporanea. Le coordinate della creazione negli spazi del castello di Lerici

Nel suggestivo scenario del Castello di San Giorgio a Lerici, prende vita domani ‘Il faro dell’arte contemporanea – Lighthouse Contemporary 2025’, un progetto espositivo ideato appositamente per quegli spazi e pensato come bussola per orientarsi tra le nuove rotte, come punti cardinali, dell’arte contemporanea. La mostra, promossa da Wizard Gallery e curata da Chiara Guidi, con il patrocinio del Comune di Lerici ed il supporto di San Lorenzo, nasce con l’intento di offrire al pubblico le coordinate – dopo aver individuato le linee forza delle varie tendenze artistiche – per garantire una visione consapevole, trasversale e internazionale dei linguaggi.

Il progetto si delinea attraverso un percorso sviluppato come un’unica grande installazione che si articola tra le diverse sale, lungo i tre piani del castello. La stessa scelta di utilizzare il termine ‘faro’ è strettamente legata anche alla connotazione del luogo: percepito come un faro, il castello si erge imponente sul promontorio roccioso a picco sul mare. Punto di riferimento e orientamento, approdo e guida per i visitatori: non più solo un semplice contenitore di una mostra, ma un autentico riferimento ‘illuminante’ per l’arte e i suoi fruitori. "Il nostro castello si conferma un polo di riferimento importante per ospitare arte e cultura a livelli altissimi – commenta il sindaco Leonardo Paoletti – come nel caso di questo evento che riunisce nomi nazionali e internazionali del mondo della creatività e dell’avanguardia". La mostra inaugura alle 18 e saranno presenti le opere degli artisti: Thomas Berra, Danilo Buccella, Gian Martino Cecere, Marco Ceroni, Giovanni Chiamenti, Matteo Cibic, Sarah Ciracì, Cecilia Cocco, Leonardo Dalla Torre, Daria Dmytrenko, Etsu Egami, Bruna Esposito, Franklin Evans, Aldo Giannotti, Fausto Gilberti, Kevin Francis Gray, Agnese Guido, Diango Hernández, Danielle Hoogendoorn, Laura Hospes, Federico Luger, Giulia Mangoni, Eliel David Martínez Julián, Jimmy Milani, Niccolò Montesi, Edoardo Piermattei, Giulia Poppi, Terry Rodgers, Erik Saglia, Emma Scarafiotti, Edoardo Solomostry, Luca Staccioli, Mattia Sugamiele, Attila Szucs, Flaminia Veronesi. Info a [email protected].

Marco Magi