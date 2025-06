L’onda di Cossu ci trascina

È ’Estate 1986’, l’onda blu realizzata dall’artista local Manuel Cossu, a portare idealmente sapore di iodio, bellezza, ironia, divertimento e riflessione sulle coste dello Spezzino: il nuovo simbolo del festival ’Un mare di discorsi’ anticipa protagonisti e contenuti della quarta edizione ormai ai blocchi di partenza, che come nelle precedenti unirà idealmente La Spezia, Porto Venere e i borghi delle Cinque Terre. Pochi anni di vita e un’identità pienamente consolidata, sotto la direzione artistica di Dario Vergassola, che si trasforma in padrone di casa di un salotto all’aria aperta in cui accoglie artisti, giornalisti, protagonisti del mondo della cultura, della scienza, della musica e non solo, dialogando con loro e mettendoli alla prova con le sue ’domande impossibili’.

Ma non è soltanto la sua vena corrosiva ad essere il marchio di fabbrica della kermesse: a caratterizzarla è anche la formula di una fruizione ’slow’, che colloca grandi nomi della scena italiana in contesti raccolti, quasi intimi, capaci di esaltare bellezza e una dimensione umana opposta a quella delle grandi rassegne. Così, parole, musiche, storie dal 12 al 22 giugno saranno il menù di quest’onda che porterà in riva alle acque del Golfo e delle Cinque Terre: Tormento, Francesca Fagnani, Malika Ayane, Donato Carrisi, Giovanni Lindo Ferretti, Pablo Trincia, Aldo Cazzullo, Valerio Aprea e non solo. Realizzato con il sostegno e la partecipazione di parco nazionale delle Cinque Terre, Fondazione Carispezia, dei Comuni della Spezia, Porto Venere, Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al Mare, del consorzio turistico marittimo del Golfo dei Poeti, e il supporto delle pro loco di Vernazza, Monterosso e Corniglia, il Cai La Spezia e con il patrocinio de I parchi letterari, prevede eventi ad ingresso gratuito. E ci saranno anche iniziative collaterali quali ’Un mare di discorsini’ dedicato ai più piccoli, insieme a Radio Rogna, ’Un mare di discorsi in cammino’, con un trekking e percorsi letterari insieme al Cai e ’Torta di riso finita’, gara per decretare la miglior versione della specialità. Gli appuntamenti sono studiati per consentire di spostarsi in treno, ma saranno disponibili anche i trasporti via mare del consorzio. ’Un Mare di Discorsi è l’unico mare dove ti puoi buttare senza dover aspettare tre ore dopo aver mangiato!’. Parola di Vergassola.

C.T.