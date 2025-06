Danza e drammaturgia a braccetto. Con Fisiko! terra e uomini si parlano

Fervono i preparativi per la nona edizione di Fisiko!, il festival internazionale di danza, performance e teatro fisico organizzato da Fuori Luogo in collaborazione con Scarti e Balletto civico, che dal 12 al 15 giugno andrà in scena a Sarzana e Santo Stefano Magra. Un festival itinerante in grado di mettere in dialogo la danza con la drammaturgia che anche quest’anno si snoderà per l’intera città, con esibizioni nel centro storico, al teatro Impavidi e alla Fortezza Firmafede oltre che, come di consueto, negli spazi dell’ex Ceramica Vaccari a Santo Stefano.

Una rassegna che porterà artisti di livello nazionale e internazionale capaci di interagire con il luogo e con le sue particolarità e insieme a valorizzare artisti locali e emergenti in una commistione travolgente e esplosiva. In serbo anche tante novità rispetto agli anni passati. "Quest’anno – spiega Andrea Cerri - abbiamo deciso di inserire nel cartellone anche uno spettacolo dedicato ai più piccoli che vedrà Nicola Galli esibirsi venerdì alle 18.30 alla Fortezza Firmafede, con uno spettacolo adatto a bambini dai 6 anni in su. Punteremo ancora di più sugli spazi aperti della città, il 13 giugno infatti il festival di snoderà in modo itinerante dalla Fortezza Firmafede per arrivare a quella di Sarzanello, con tanto di performance finale del gruppo Nanou con la sarzanese Carolina Amoretti proprio alla Fortezza di Sarzanello, spazio fino ad oggi inesplorato". Sabato 14 giugno Fisiko! coinvolgerà invece gli spazi dell’ex Vaccari con un doppio appuntamento: alle 21 andrà in scena Performance per corpi soli di Twain Physical Dance Theatre, mentre alle 22 il Balletto Civile porterà in scena Bambini nel buio, tratta dallo spettacolo Eclissi.

"Per noi è fondamentale riuscire ad avere rapporto con la città e la sua architettura, capire come il corpo deve relazionarsi con quello che gli sta attorno – aggiunge Maurizio Camilli, direttore artistico di Fisiko! – Tutto partirà alla Fortezza Firmafede, location perfetta per il debutto di People, con in scena insieme ai danzatori di Balletto Civile, cittadini e cittadine di Sarzana. Chiuderemo invece alle ex Ceramiche Vaccari, dove il festival ha mosso i primi passi, con un lavoro potentissimo di Marco D’Agostin che arriverà a Fisiko! dopo aver debuttato al Piccolo di Milano. "Fisiko è un festival già noto a livello nazionale – conclude l’assessore alla cultura Giorgio Borrini –. A Sarzana ci sono le condizioni per attrarre eventi di qualità, come nel caso di questo festival che sarà la prima delle iniziative che andranno a valorizzare la fortezza Firmafede e ne siamo felici". Per informazioni rivolgersi alla biglietteria del teatro Impavidi o contattare il 3464026006.

Elena Sacchelli