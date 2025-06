Arte e narrazioni sull’identità. Al Sunspace il cuore del ’Pride’

Un giugno ricco di eventi al Sunspace in occasione del La Spezia Pride 2025, con la parata conclusiva prevista il 12 luglio. Lo spazio culturale indipendente nel cuore della città si prepara a vivere appieno il progetto dal titolo ‘Beyond Us’, che unisce performance artistiche, incontri e narrazioni dedicate all’identità, alla sessualità e all’inclusività. Da oggi a venerdì 20 giugno, Sunspace propone un calendario di appuntamenti che mettono al centro voci e visioni contemporanee, con la partecipazione di artisti affermati nel panorama nazionale. Il programma parte stamani, alle 10.30: la Fanzina presenta il quarto numero dell’editoriale indipendente dedicato al tema della sessualità. Il gruppo nasce dall’idea dell’associazione culturale Semiacerbe: una realtà generata dall’esigenza di creare una rete concreta tra artisti e professionisti del territorio spezzino. Nell’ultimo numero, il tema della sessualità è stato trattato con grande attenzione e sotto diverse visioni artistiche tra cui fotografia, illustrazione, fumettistica e scrittura. Durante l’incontro che avverrà nei locali di via Sapri 68, aperto a giovani studenti delle scuole superiori spezzine e alla cittadinanza, gli artisti insieme alla psicologa e sessuologa Giulia Paganini Mori, saranno a disposizione per rispondere alle domande e stimolare importanti riflessioni sul tema centrale. Domani sera, alle 21, Daphne Bohemien, performer internazionale, content creator, divulgatrice e attivista per i diritti Lgbtqia+, presenta ‘Burn Your Village’: una performance autoritratto della protagonista immersa in un viaggio nel quale riflettersi. Si tratta di un evento in collaborazione con La Spezia Pride e Raot, così come quello di venerdì 20 giugno, sempre con inzio alle 21, quando è prevista la proiezione del discofilm ‘Rottincuore’ di Romina Falconi: una raccolta di storie e personaggi, in un viaggio profondo, e autobiografico della protagonista. "Attraverso ‘Beyond Us’, Sunspace – spiegano i promotori – conferma la propria vocazione come luogo culturale, incontro tra linguaggi e costruzione di comunità, offrendo uno spazio libero per esplorare e affermare identità e diritti". Per info e prenotazioni: 379 2007136 o a [email protected].

Marco Magi