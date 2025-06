La ’Maremma in Vetrina’. Mostra diffusa di foto nei negozi del centro storico

Domani alle 18.30 prende il via dal negozio di scarpe Camarri in via Ricasoli "Maremma in Vetrina", la mostra diffusa che porta l’arte fotografica nelle vetrine dei negozi del centro storico. L’iniziativa, promossa dall’associazione Letteratura e dintorni in collaborazione con Riflessi, Confesercenti e il Ccn, propone circa cento scatti di 29 fotografi tra professionisti e amatori, esposti nelle attività commerciali aderenti fino al 21 settembre. Le immagini celebrano la bellezza e la varietà della Maremma, trasformando le vetrine in piccoli spazi espositivi a cielo aperto. L’evento rende omaggio anche al fotografo Manfredo Pinzauti, recentemente scomparso, che aveva sostenuto con entusiasmo il Premio Letterario Città di Grosseto – Amori sui generis.

"È un modo per unire cultura e commercio, e dare nuova vitalità al centro storico", dice Francesca Ciardiello dell’associazione Letteratura e dintorni. Dello stesso avviso Riccardo Colasanti, presidente provinciale di Assoterziario: "Vogliamo stimolare l’interesse dei cittadini e dei turisti, valorizzando insieme territorio e attività locali".

In mostra le foto di Manfredo Pinzauti, Enrico Genovesi, Giovanni Rossetti, Cesare Moroni e Andrea De Maria, ma anche del giramondo Alberto Franceschini, del fotografo della dolce vita maremmana Enzo Russo, del naturalista Aldo Giuliani, dell’artista Pierangelo Niosi, di Giuseppe Cagnetta esperto di fotografia di strada. Infine Giuseppe Guerrini. Dell’associazione fotografica "Riflessi" fanno parte 18 fotografi: Vincenzo Fanciulli, Valentino Vivarelli, Roberta Pallini, Pietro Mastronardi, Piero Parricchi, Nicoleta Rotaru, Michele Fusco, Mario Filabozzi, Fabio Pagnini, Enrico Priami, Elena Barusco, Edo Rossi, Daniela Landi, Claudio Paoli, Claudio Cicerchia, Donatella Folcarelli, Francesca Ferrari, Vincenzo Agrillo. Domenica, dalle 18, il centro sarà animato anche da uno shooting fotografico itinerante con la scuola di danza Odissea 2001 e il breaker Edoardo "Xedo" Bernardini, promosso dall’associazione Riflessi.